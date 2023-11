Assassin’s Creed Syndicate est maintenant gratuit au téléchargement

Ubisoft a décidé de faire un cadeau aux joueurs en leur proposant d’avoir gratuitement le jeu Assassin’s Creed Syndicate. L’offre est valable à partir d’aujourd’hui et se terminera le 6 décembre.

Assassin’s Creed Syndicate est gratuit

Pour télécharger gratuitement Assassin’s Creed Syndicate, il suffit de se rendre sur cette page du site d’Ubisoft. Il est ici question de la version PC et non de la version console. Il ne vous reste plus qu’à vous connecter avec votre compte Ubisoft Connect. Le jeu sera ainsi ajouté à votre bibliothèque et vous pourrez y jouer dans la foulée. La gratuité est à vie à partir du moment où vous avez profité de l’offre.

Assassin’s Creed Syndicate a vu le jour en 2015. L’intrigue se déroule à Londres, en 1868, où Jacob et Evie Frye arrivent dans le but de vaincre le templier Crawford Starrick et son organisation, qui contrôle divers rouages importants de la société londonienne (usines, transports, médecine, politique, criminalité…). Ils sont assistés par Henry Green, le Grand Maître Assassin de la confrérie de Londres. Mais le frère et la sœur sont divisés quant à la manière de procéder. Jacob souhaite libérer la ville et former son gang. Quant à Evie, elle est à la recherche d’un fragment d’Eden caché dans la ville.

Les notes pour Assassin’s Creed Syndicate sont assez bonnes. Sur Metacritic par exemple, les joueurs lui donnent 6,9 sur 10. Sur JeuxVideo.com, la note du public est de 16,8 sur 20.