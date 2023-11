Justice : Meta est accusé de récolter les données des enfants

Une plainte – pas encore validée par la justice – déposée dans le cadre du procès intenté contre Meta par 33 États américains, allègue que l’entreprise récupère indûment les données des utilisateurs de moins de 13 ans sur ses principales plateformes, notamment Instagram. La plainte accuse en effet Meta d’être particulièrement malhonnête dans sa gestion des comptes de mineurs, affirmant par exemple que la société ne désactive pas toujours ces comptes lorsqu’ils sont signalés et continue même de récolter leurs données. Malgré les CLUF de Facebook et d’Instagram qui exigent que les utilisateurs soient âgés d’au moins 13 ans, la plainte affirme que Meta est parfaitement conscient que les enfants puissent mentir sur leur âge et ne fait pas fait grand-chose pour empêcher cet état de fait.

Déposée devant un tribunal fédéral de Californie, la plainte allègue en outre que la présence d’utilisateurs de moins de 13 ans sur les plateformes de Meta est un « secret de polichinelle » et accuse l’entreprise de violer régulièrement la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne de 1998 (COPPA) en ciblant les enfants et en collectant leurs informations, et ce sans le consentement des parents. Pire encore, la plainte affirme également que les plateformes de Meta manipulent les jeunes utilisateurs afin que ces derniers passent toujours plus de temps sur les applications, ce qui favoriserait notamment la dysmorphie corporelle et exposerait les enfants à des contenus potentiellement dangereux.

Dans un article de blog publié plus tôt ce mois-ci, Meta avait réagi à ces accusations… en appelant à une législation fédérale visant à confier davantage de responsabilités aux parents en ce qui concerne les téléchargements d’apps, suggérant l’obligation d’une approbation parentale pour les téléchargements d’apps effectués par des enfants de moins de 16 ans.