Naruto : un film live-action serait dans les tuyaux

Le succès de l’adaptation live-action de One Piece par Netflix a sans doute renforcé l’interêt pour les studios de proposer d’autres « shonen » iconiques au public occidental. Après des projets comme My Hero Academia et Saint Seiya, la prochaine adaptation potentielle pourrait bien être le très populaire Naruto ». La scénariste Tasha Huo, connue pour son travail sur les série animées Tomb Raider (Netflix) et Critical Role: Mighty Nein (Amazone Prime Video), serait en train d’écrire un scénario pour un long métrage Naruto live-action produit par Lionsgate.

Rassurez vous, il ne s’agit que d’un cosplay

Pour rappel, Naruto a été créé par le mangaka Mashashi Kishimoto. Le shonen suit l’histoire de Naruto Uzumaki, un adolescent orphelin qui possède en lui l’esprit d’un renard démoniaque. C’est peu dire que l’anime Naruto a acquis une immense popularité et fait partie des trois plus gros shonens actuels avec Bleach et One Piece.

Lionsgate avait déjà tenté de produire un film « Naruto » à partir de 2015, le réalisateur Michael Gracey étant alors chargé de la réalisation, mais le projet avait fini par s’enliser. L’écriture en cours d’un nouveau scénario semble indiquer cette fois que l’adaptation live-action est réellement dans les tuyaux.