Chrome va s’attaquer aux bloqueurs de pubs dès juin 2024

Il y a près d’un an, Google préparait le déploiement du « Manifest V3 », un nouveau format d’extension. L’opération avait été suspendue après la réaction des utilisateurs. Il faut dire que cette mise à jour allait probablement casser les extensions les plus populaires du navigateur. Après quelques changements, l’entreprise est maintenant prête à retenter l’expérience. D’après un post sur le blog de la firme, Manifest V2 verra bel et bien sa fin arriver en juin 2024 sur les versions Beta, Dev et Canary de Chrome. Les extensions V2 seront alors désactivées, et il ne sera plus possible de les installer.

Google se laisse au moins un mois pour surveiller l’évolution du nouveau format sur ces versions de Chrome. Après quoi, les changements arriveront sur le navigateur standard. L’entreprise avance que ce nouveau Manifest limitera les extensions pour « protéger » notre vie privée des développeurs d’extensions. D’après l’Electronic Frontier Foundation, il s’agit d’un mensonge, voire d’une menace. Cette nouvelle version ne garantirait en rien une sécurité accrue. De plus, cette V3 va grandement limiter l’efficacité des bloqueurs de publicités en plaçant des limites arbitraires sur le filtrage des pages webs des extensions. Ainsi, seul uBlock Origin Lite devrait être autorisé et fonctionnel.