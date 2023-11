Un excavateur robotique pourrait révolutionner le bâtiment

Bien des pays en Europe manquent de main d’oeuvre dans le domaine du BTP, une tendance qui s’est confirmée dans la période post-COVID. C’est pourquoi le labo suisse Robotic Systems de l’Université de Zurich a commencé à travailler sur la robotique et l’IA. En effet, les travaux manuels les plus difficiles pourraient être considérablement facilités par l’arrivée de robots entièrement automatisés. Et le labo a bien travaillé. Les chercheurs ont effectivement mis au point un excavateur autonome spécialement entraîné pour construire des murs en pierres de plusieurs tonnes.

Le robot, pour sa première mission, a construit un mur porteur de six mètres de haut et de 65 mètres de long. Le système se base sur des capteurs LiDAR. Il dessine une version 3D de la construction à effectuer, puis identifie les matériaux disponibles pour la construction. Enfin, un algorithme vient déterminer le meilleur endroit où placer chaque pierre, et le robot s’exécute. Entre les nouvelles techniques d’impression 3D et cette approche centrée sur l’IA, la technologie pourrait bel et bien révolutionner le domaine dans les années à venir.