Lenovo attaque Asus en justice

En cette période de fin d’année, deux des plus gros constructeurs du monde informatique viennent de rentrer dans des démarches judiciaires. Lenovo vient en effet d’attaquer Asus en justice, avançant que les ordinateurs portables de ces derniers enfreignent pas moins de quatre brevets déposés par la firme. Ainsi, elle a saisi les tribunaux, impliquant directement l’US International Trade Commission.

Parmi les brevets supposément enfreints, on compte notamment la méthode de gestion du wake-on-LAN, la possibilité de scroller en diagonale avec deux doigts sur le touchpad, ou encore le système de charnières permettant « d’ouvrir » l’ordinateur à 360 degrés. D’après les premiers documents, la firme souhaite purement et simplement qu’Asus retire ses ordinateurs concernés de la vente. De plus, l’entreprise devrait cesser toute production et toute publicité de ces machines. John Mulgrew, qui gère les propriétés intellectuelles chez Lenovo, affirme qu’il s’agit là « du dernier recours » de la société. Dernier recours souvent utilisé : en 2022, l’entreprise avait déjà entrepris une action contre Framework pour un logo ressemblant à son Legion. De plus, Ericsson a récemment attaqué la firme en justice pour violation de brevets 5G.