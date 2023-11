La PS5 Slim est disponible à l’achat en France

Ce 24 novembre 2023 marque la disponibilité de la PlayStation 5 Slim en France. La date de sortie a été dévoilée à la dernière minute. En effet, Sony l’a révélée… hier. La société choisit donc le jour du Black Friday pour lancer sa nouvelle console.

Disponibilité à l’achat de la PS5 Slim

Sony a officialisé la PS5 Slim le 10 octobre dernier. Les changements se font essentiellement à l’extérieur. La nouvelle console a un volume qui a été réduit de 30%. Le poids a, lui, a été réduit de 18% à 24% par rapport aux modèles précédents. Tout dépend du choix de la console, avec ou sans lecteur de disque. Aussi, le boîtier est composé de quatre panneaux distincts, dont la partie supérieure est brillante, tandis que la partie inférieure reste mate.

Sous le capot, rien ne change au niveau du processeur et de la partie graphique. En effet, la PS5 Slim est aussi puissante que la PlayStation 5 standard. Il n’y a pas un gain particulier ici. En revanche, le stockage s’améliore puisque l’on retrouve désormais 1 To, contre 825 Go auparavant.

D’autre part, la nouvelle console a le droit à un lecteur de disque qui est amovible. Il est possible de l’acheter séparément pour ceux qui prennent le modèle Digital Edition. Le prix du lecteur de disque en Europe est de 119,90€. En parlant de supplément, le socle pour poser la console de façon verticale est vendu séparément à 29,99€.

Où acheter la PlayStation 5 Slim ?

La PlayStation 5 Slim Digital Edition (sans lecteur de disque) est disponible au prix de 449,99€. Il est possible de la commander dès maintenant sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount. Il y a aussi la PS5 Slim standard (avec lecteur de disque) à 549€,99€. Elle peut être achetée sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.