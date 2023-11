La Corée du Nord place en orbite son premier satellite espion

La Corée du Nord a annoncé il y a quelques heures le placement en orbite réussi de son tout premier satellite-espion, le Malligyong-1. Cette déclaration officielle semble être corroborée par le fait que des responsables sud-coréens et japonais ont effectivement signalé le lancement d’une fusée nord-coréenne vers le Japon, ce qui avait d’ailleurs provoqué la mise en confinement d’une partie de la population des îles d’Okinawa.

Le satellite de reconnaissance aurait été lancé le mardi 21 novembre. Pour la Corée du Nord, il s’agit du troisième essai de mise en orbite pour une satellite de ce type, et cette fois, l’ensemble de la mission se serait soldé par une réussite, à contrario des deux essais précédents. Evidemment, la Corée du Nord justifie le lancement de ce satellite espion par des raisons de sécurité et d’autodéfense militaire. De son côté, l’administration américaine fulmine et dénonce une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

La Corée du Nord annonce en outre qu’elle a déjà prévu d’autres lancements de satellites, avec pour principal objectif de mieux espionner la Corée du Sud. Après tout, les deux pays sont toujours en guerre sur le papier, même si l’on a souvent l’impression que seule la Corée du Nord se maintient dans un réel état d’esprit de guerre permanente.