Répression des fraudes : le commerce en ligne représente un quart des signalements en 2023

La répression des fraudes (DGCCRF), qui a enregistré plus de 215 000 signalements de consommateurs à date en 2023, a appelé les acheteurs à une vigilance particulière pour leurs commandes en ligne qui représentent un signalement sur quatre, en marge du Black Friday.

Attention aux achats en ligne

Internet « facilite les échanges en permettant à n’importe quel professionnel d’accéder au marché mondial et à une vaste clientèle potentielle », mais est aussi « un terrain propice aux manquements au code de la consommation et aux règles de concurrence », avertit la DGCCRF dans un rapport sur le commerce en ligne.

« Le coût d’entrée y est souvent faible. Les fraudes et les abus y sont massifiés et sont susceptibles d’affecter de nombreux consommateurs, en utilisant les réseaux sociaux, des algorithmes ou des procédés manipulatoires », et « exercer son activité depuis un pays lointain rend plus difficiles les enquêtes ou l’action de régulation des pouvoirs publics ».

L’instance a recensé 215 000 signalements de consommateurs depuis le début de l’année, dont près de 60 000 concernent des transactions effectuées sur Internet ou via une application, depuis un ordinateur ou un smartphone. En majorité, il est question d’un problème de livraison (produit endommagé ou non réponse du service après-vente par exemple) ou concernant le site Internet en lui-même, qu’il s’agisse de publicité trompeuse ou de défaut d’information par exemple.

La DGCCRF dit avoir contrôlé plus de 9 000 sites depuis le début de l’année, et « la moitié était en anomalie même si cette proportion est à relativiser car les contrôles n’étaient pas aléatoires et faisaient suite à un ciblage ou des plaintes ».

Un contrôle pendant le Black Friday

D’autre part, la répression des fraudes s’intéresse aux faux avis en ligne, et explique mobiliser systématiquement des agents lors du Black Friday, opération commerciale lors de laquelle « les réductions de prix annoncées ne sont pas toujours le reflet de la réalité ».