Daisy Ridley (Rey) est plus que confiante pour son prochain film Star Wars

Daisy Ridley, qui incarne Rey, n’a pas dit son dernier mot avec la saga Star Wars. Un prochain film a été annoncé lors de la Star Wars Celebration en avril et l’actrice révèle aujourd’hui qu’elle fut surprise qu’on la rappelle pour un nouveau long-métrage dans une galaxie lointaine, très lointaine.

Le retour de Daisy Ridley dans l’univers Star Wars

Lors d’une interview avec Collider, Daisy Ridley a déclaré :

Personne ne savait que j’allais participer à la Star Wars Celebration, à l’exception de Kathleen Kennedy et de quelques personnes. J’étais tellement nerveuse. Oh mon Dieu. C’était une réception tellement merveilleuse. Je suis très enthousiaste. L’histoire est vraiment cool. J’attends de lire le scénario parce que, évidemment, je n’ai pas d’autres nouvelles. Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais, mais je suis très enthousiaste.

Elle a eu un discours similaire lors d’une interview avec The Hollywood Reporter. Elle explique avoir déjeuné avec Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, pensant qu’il s’agissait d’un repas classique. Sauf qu’il était en réalité question de parler d’un nouveau film Star Wars avec le personnage de Rey, qui a été dans les épisodes 7 (Le Réveil de la Force), 8 (Les Derniers Jedi) et 9 L’Ascension de Skywalker).

« J’ai vraiment hâte pour le prochain film. Je n’ai rien lu, mais je connais l’histoire. Elle vaut vraiment la peine d’être racontée, d’être explorée, et je pense que les gens seront enthousiastes », a indiqué l’actrice.

Cette annonce intervient au moment où Dave Filoni, à qui l’on doit les séries The Clone Wars et Ahsoka, a été nommé directeur de la création chez Lucasfilm.

Les détails pour les prochains films

Le film de James Mangold remontera à l’aube des Jedi, tandis que celui de Dave Filoni se concentrera sur la Nouvelle République et conclura les histoires interconnectées racontées dans The Mandalorian, Le Livre of Boba Fett, Ahsoka et d’autres séries Disney+. Le film de Sharmeen Obaid-Chinoy se déroulera après les événements de L’Ascension de Skywalker et mettra en scène Daisy Ridley dans le rôle de Rey, alors qu’elle construit un nouvel Ordre Jedi. Il n’y a aucune autre information dévoilée (casting, date de sortie, etc).