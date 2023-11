Star Wars : Dave Filoni prend du galon chez Lucasfilm et supervisera davantage

Dave Filoni occupe désormais une place plus importante au sein de Lucasfilm, le studio derrière Star Wars, Indiana Jones et d’autres films. Celui à qui l’on doit The Clone Wars et Ahsoka devient le nouveau directeur de la création.

Dave Filoni obtient davantage de contrôle chez Lucasfilm

C’est lors d’une interview avec Vanity Fair que Dave Filoni a annoncé son nouveau titre de directeur de la création chez Lucasfilm :

Par le passé, dans de nombreux projets, j’ai été impliqué, je l’ai vu après qu’il ait déjà bien évolué. Ce nouveau poste m’a permis de m’ouvrir à tout ce qui se passe. Lorsque nous planifions l’avenir de ce que nous faisons actuellement, je suis impliqué dans la phase de création.

Cette nomination est importante, même si elle n’est pas totalement inattendue compte tenu de l’implication de Dave Filoni et de ses scénarios dans l’univers Star Wars, qui ne cesse de s’étendre. Il a collaboré étroitement avec George Lucas sur la série animée The Clone Wars, a co-créé Star Wars Rebels et continuera à travailler sur les séries live-action de Star Wars, comme The Mandalorian dont il est le producteur.

Lors de la Star Wars Celebration en avril, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a annoncé qu’il y a trois nouveaux films Star Wars en préparation et l’un d’entre eux est justement géré par Dave Filoni. Son film se concentrera sur la Nouvelle République et conclura les histoires interconnectées racontées dans The Mandalorian, Le Livre of Boba Fett, Ahsoka et d’autres séries Disney+.

Saison 2 pour Ahsoka ?

Au fait, qu’en est-il de la saison 2 pour la série Ahsoka ? Aura-t-elle lieu ? Il n’y a rien annoncé officiellement à ce sujet pour le moment. Mais dans le même temps, Dave Filoni explore l’idée qu’une suite pourrait avoir lieu. Quant à Rosario Dawson, qui incarne Ahsoka Tano à l’écran, elle se dit plus que partante.