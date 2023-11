Stability AI annonce Stable Diffusion Video, un modèle d’IA pour la génération de vidéos

Stability AI, à qui l’on doit l’IA générative d’images 2D Stable Diffusion, vient de présenter Stable Video Diffusion, qui comme son nom l’indique permet de générer des vidéos. L’IA est ainsi capable d’animer une scène à partir d’un simple prompt ou d’une image 2D (qui peut elle-même avoir été générée par IA), et peut générer des vidéos allant de 3 à 30 images par seconde et à la résolution de 576 × 1024. L’outil semble exceller avant tout dans les animations courtes d’une seule et même image, ce qui est à la fois une force (il n’y a pas ou peu d’incohérences visuelles) mais aussi une limitation (d’autres IA génératives de vidéo peuvent fournir des animations plus longues et variées à partir d’un unique prompt). On note en outre que les mouvements de « caméra » sont absents, et que le rendu photo-réaliste n’est pas (encore) à l’ordre du jour.



Pour l’instant, Stable Video Diffusion est uniquement destiné à des fins de recherche, sans débouché commercial. Les utilisateurs intéressés peuvent toutefois s’inscrire sur une liste d’attente afin accéder à une prochaine version Web du logiciel, dotée d’une interface classique prompt-vidéo. Stable AI précise aussi que sa nouvelle IA générative été formé sur une base de données de millions de vidéos, et l’on espère que cette fois la problématique du copyright aura bien été prise en compte.