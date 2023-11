Leboncoin se voit proposer une offre de rachat pour 12 milliards d’euros

Le site Leboncoin pourrait bientôt passer sous pavillon anglo-saxon, un consortium d’investisseurs ayant mis plus de 12 milliards d’euros sur la table pour racheter sa maison mère, Adevinta.

Vers un rachat pour Leboncoin ?

Suite à la marque d’intérêt qu’ils avaient publiquement affichée en septembre, les fonds américain Blackstone et britannique Permira, alliés à General Atlantic et TCV, ont dévoilé aujourd’hui une offre d’achat pour Adevinta, multinationale dont Leboncoin constitue un des joyaux. L’offre, en numéraire et en actions, valorise Adevinta à 141 milliards de couronnes norvégiennes (12,1 milliards d’euros).

Elle a reçu le soutien d’actionnaires représentant 72,3% du capital d’Adevinta, dont les deux principaux, eBay et Schibsted, précisent les parties dans un communiqué commun.

Dans un communiqué distinct, le conseil d’administration d’Adevinta, lui, n’a ni recommandé ni déconseillé la proposition des investisseurs, soulignant que « les actionnaires devraient avoir l’opportunité de se forger leur propre opinion sur les mérites de l’offre ».

Né d’une scission avec Schibsted et dirigé par le Français Antoine Jouteau, Adevinta est un groupe spécialisé dans les annonces en ligne qui dispose d’actifs, entre autres, en Allemagne (Mobile.de), en Espagne, au Benelux et en Italie. Mais c’est la France, où le groupe possède aussi les groupes Argus, Avendrealouer et Agriaffaires aux côtés du navire amiral Leboncoin, qui constitue son plus gros marché.

En 2022, la France a représenté près du tiers de son chiffre d’affaires mondial, soit 494 millions d’euros sur un total de 1,6 milliard d’euros. Idem pour le bénéfice d’exploitation qui a atteint 54 millions d’euros pour 145 millions d’euros tous pays confondus.