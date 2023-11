Play Store : Google avoue que Spotify ne paye pas de commissions à cause d’un deal secret

C’est une petite bombe : lors du procès opposant actuellement Epic Games à Google, un dirigeant de Google a révélé que Spotify bénéficiait d’une exonération de la commission du Play Store grâce à un accord signé entre les deux sociétés. Don Harrison, responsable du partenariat chez Google, a en effet déclaré que Spotify n’encourait strictement aucun frais pour les paiements effectués via l’app, et ne payait en fait que des frais nominaux de 4 %. En contrepartie, les deux sociétés se sont engagées à verser chacune 50 millions de dollars à un « fonds de réussite ». Comme on peut s’en douter, Google cherchait à garder cet accord secret, mais le tribunal en a décidé autrement.

Ce type d’accord n’est pas une rareté. Toujours lors du procès, des documents ou des représentants de Google ont précisé que certains développeurs très « investis » dans Android et le Play Store peuvent bénéficier de frais de service plus avantageux, toujours dans le cadre de partenariats globaux impliquant souvent des investissements financiers. Pour Google, il n’y a évidemment aucun soucis à pratiquer ces petites ristournes, et la firme de Mountain View affirme même que ces partenariats n’ont pour seul but que d’améliorer l’expérience utilisateur et à créer de nouvelles opportunités pour les développeurs.

Le géant de la technologie a ainsi conclu des accords similaires avec d’autres grandes entreprises, notamment Netflix qui en 2017 a vu sa commission être réduite à 10%, ou plus récemment l’app de rencontres Match Group. On apprend aussi qu’il y a deux ans, Google a proposé un accord de 197 millions de dollars à Epic Games afin d’amener Fortnite sur le Play Store, une offre qui a été tout simplement refusée.