Starlink dévoile une nouvelle antenne toute plate et à positionner manuellement

Starlink vient de dévoiler une nouvelle antenne plus plate et plus fine que le précédent modèle (qui avait déjà perdu de l’embonpoint), mais cette fois, il faudra déplacer l’appareil à la main pour trouver l’accroche satellite la plus optimum sachant qu’un trépied maintien le tout en place. L’antenne est certifiée IP67 (résistance accrue à la poussière et à l’immersion sous l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur), contre une simple certification IP54 pour l’antenne classique. La division de SpaceX promet une couverture spatiale améliorée de 10%. Cette antenne à la mise en place ultra simplifiée n’est malheureusement pour le moment destinée qu’à un petit groupe de utilisateurs aux Etats-Unis, et par réservation. La nouvelle antenne Starlink peut en outre résister à des vents de 90 km/h et l’on peut supposer que cette dernière sera extrêmement facile à mettre à l’abris en cas de tempête.

Le design du routeur Wi-Fi a été revu et corrigé (il faut le poser à l’horizontale désormais). Ce dernier intègre deux ports LAN Ethernet ainsi qu’ un port WAN Ethernet, sans oublier le support du Wi-Fi 6 tri-bande, contre du Wi-Fi 5 bi-bande pour le précédent modèle d’antenne. Espérons que Starlink pensera à nous autres européens…