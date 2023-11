Assassin’s Creed Mirage : Un mode New Game + arrive

Ubisoft a fait avec Assassin’s Creed Mirage une sorte de retour aux sources de la série. Histoire centrée sur une ville, contenu moins massif, en bref, un jeu qui ne donne pas l’impression d’être sur un deuxième boulot. Et pour ceux qui auraient d’ores et déjà fait tout ce qu’ils avaient à faire sur le titre, bonne nouvelle ! Le studio prépare une nouvelle mise à jour gratuite apportant le New Game +. De quoi aller arpenter à nouveau les rues de Bagdad avec l’équipement et les compétences qu’il faut pour profiter pleinement.

Mais ce n’est pas tout, puisque la mise à jour apportera avec elle un mode permadeath. On pourra l’activer à n’importe quel niveau de difficulté pour ajouter un peu de piment aux rencontres et au parkour. Le studio n’a pour l’heure donné aucun détail supplémentaire sur ces deux ajouts, mais il nous en promet « bientôt ». Voilà en tout cas de quoi rallonger l’expériences des fans de ce titre qui en redemandent. Cette mise à jour arrive le mois prochain, de quoi vous laisser le temps de finir le jeu sans stress.