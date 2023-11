Rupture de stock pour la Playstation Portal, les scalpers se régalent

La Playstation Portal, nouvel appareil de Sony permettant de streamer vos jeux de PS5 sur une sorte de mablette, était d’ores et déjà en rupture de stock deux jours après sa sortie officielle du 15 novembre. Et, comme par une très curieuse coïncidence, bien des offres de revente de particuliers sont arrivées dans les heures qui ont suivi. L’appareil, à l’origine vendu pour environ 200€, se retrouve ainsi sur Ebay et des sites du même acabit pour des prix entre 300 et 400€, soit jusqu’à deux fois plus.

Rien d’étonnant en soi, les scalpers ont toujours existé et se montrent régulièrement pour les sorties. Mais Sony est particulièrement touché étant donné sa gestion unique des stocks. Depuis sa Playstation 2, tous les lancements de consoles de la firme ont connu des pénuries. Mais la PS5 a été particulièrement familière avec ce phénomène, et il n’était pas si facile de s’en procurer il n’y a pas si longtemps. Pas pour des prix décents. Normal donc que le phénomène n’ait pas épargné la Portal. Sony n’a pas encore communiqué sur le sujet. On attend des nouvelles concernant les prochaines arrivées en stock.