Meta démantèle son département « Responsible AI »

Meta avait créé une équipe Responsible AI afin de contrôler et d’anticiper au mieux les problématiques pouvant surgir lors de l’entraînement de ses différentes IA. Diversité des sources et modération adéquate sont deux de ses axes principaux. Et entre des soucis de traduction Facebook ayant mené à une arrestation ou un algorithme aidant les prédateurs sexuels à trouver du contenu sur Instagram, le réseau social en a bien besoin. En début d’année, l’équipe avait pourtant subi une première restructuration (et les licenciements traditionnels). C’est aujourd’hui officiel : elle n’existe plus, et ses membres ont été mutés dans d’autres départements liés à l’IA.

Un porte-parole de la firme a ajouté que cette dernière « continuerait de prioriser et d’investir dans un développement IA sécurisé ». Les membres de l’ancienne équipe devraient apporter leur expertise directement aux départements d’IA générative et d’infrastructure IA. Une décision prise dans un contexte d’urgence, puisque bien des gouvernements commencent à demander des garde-fous pour ces technologies. Par exemple, l’UE a sorti les sept principes fondamentaux de l’IA, tandis que les Etats-Unis ont établi des accords avec les entreprises du domaine. Le gouvernement Biden a même poussé les agences fédérales à mettre en place des règles de sécurité.