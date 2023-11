France : La toute première bague connectée à interface haptique

Après le grand bruit qu’avaient fait les smartwatches à leurs sortie, certains bijoux connectés avaient discrètement fait leur apparition. Circular, une startup française, viendrait ainsi de créer le Circular Ring Slim, anneau connecté le plus léger et le plus fin du marché. Il s’agit également du premier à utiliser un système de navigation haptique. L’anneau, dispo en précommande dès aujourd’hui, propose de nombreuses fonctionnalités en ce qui concerne la santé de son porteur. Il se base pour ce faire sur sept données biométriques principales, desquelles dérivent 142 marqueurs.

Les capteurs principaux se basent sur la photopléthysmographie, ou PPG. Derrière ce nom barbare, un concept simple, puisqu’il s’agit de détecter les changements dans le sang grâce à des technologies optiques. En l’occurrence, on parle de trois LED visant trois longueurs d’ondes différentes : vert, rouge et infrarouge. Grâce aux changements ainsi captés, l’anneau peut générer des informations sur le coeur, le taux d’oxygène dans le sang, ou encore la respiration de l’utilisateur. Il est également capable de travailler sur les cycles du sommeil et autres variations de température.

Toutes ces données sont ensuite transmises à Kira+, l’assistant IA, qui peut les traiter afin de guider son utilisateur. Les notification ainsi générées sont ressenties sous la forme de vibrations haptiques, entre alertes et feedback direct. Ces vibrations sont au centre de la plupart des features, comme le réveil intelligent, qui agit au moment le plus optimal du cycle de sommeil de son utilisateur. Le Ring Slim propose en moyenne six jours d’autonomie, et une vingtaine de jours de mémoire embarquée. Vous pouvez le précommander sur le site Circular pour 245€, avec une date de sortie annoncée pour le 15 décembre. Passé cette date, la bague sera vendue pour 275€.