Intelligence artificielle : la réglementation de l’Europe ne doit pas brider l’innovation selon Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a fait savoir qu’il souhaite une régulation européenne « maîtrisée et non punitive pour préserver l’innovation », lors de la conférence conférence ai-PULSE sur l’intelligence artificielle à Paris, alors que les 27 pays de l’UE sont divisés sur l’IA Act en cours d’élaboration.

Le chef de l’État a préconisé, dans une vidéo, de « réguler les usages, davantage que les technologies en tant que telles », allusion à une éventuelle réglementation très stricte des IA génératives aux usages très variés, que critiquent d’avance les grands groupes américains.

Lors de cette conférence organisée par le groupe Iliad de Xavier Niel, l’ancien patron de Google Eric Schmidt a d’ailleurs fustigé la « structure réglementaire bizarre » de l’UE et a jugé que l’IA Act freinerait la France et devait être maîtrisé. Il a aussi exhorté le pays à « suivre la même voie commerciale » que les États-Unis en matière d’IA, estimant qu’il dispose d’un marché suffisamment important et de talents « de classe mondiale ».

Des associations française et allemande d’entreprises du numérique font également pression pour un règlement européen sur l’intelligence artificielle « favorable à l’innovation pour l’IA en Europe » et sans règles trop contraignantes, notamment pour les IA génératives.

L’IA Act envisage l’obligation pour les modèles d’intelligence artificielle de déclarer si des contenus protégés par le droit d’auteur ont été utilisés pour les entraîner. Il prévoit aussi pour les IA génératives comme ChatGPT un régime d’obligations proches de celles prévues pour les systèmes d’IA classés à haut risque. Des négociations sont en cours avec les États membres pour trouver un accord final, que l’UE espère conclure avant la fin de l’année, pour une application deux ans plus tard.