Baldur’s Gate 3 : Larian Studios annonce finalement une édition physique Deluxe (et à prix doux)

C’est une excellente pour tous les amateurs de « matérialisé » : Larian Studios a annoncé il y a quelques heures que Baldur’s Gate 3 serait bel et bien publié sous format physique et en édition Deluxe pour les plateformes PC, PS5 et Xbox Series X. Enorme succès critique, extrêmement populaire sur PC (c’est un peu moins vrai sur PS5), grand favori des prochains Game Awards, Baldur’s Gate 3 est déjà un monument du JV, un monument qui va enfin avoir droit à l’écrin qu’il mérite, soit une édition Deluxe contenant énormément de contenus additionnels. A noter que la version PC de cette version comprend une clé CD et un programme d’installation (pour Steam) sur un seul disque, la version PS5 est livrée sur deux disques et la version Xbox Series X est livrée sur trois disques.

L’excellente nouvelle, la formidable nouvelle, c’est que l’édition Deluxe coûtera 79,99 dollars (90 euros sans doute en Europe), soit le prix d’un gros AAA standard sans aucun bonus supplémentaires. Le jeu sera disponible lors du premier trimestre 2024 et les précommandes pourront être effectuées directement à partir du site de Larian.

Mais alors me direz-vous, de quoi est-elle composée cette édition Deluxe ? Voici donc :

Contenu « physique » (en plus des galettes), selon les propres mots de Larian :

Affiche – Faites savoir à vos amis que l’invasion est lancée avec cette grande, belle et terrifiante affiche. (570 x 690 mm, papier craie 115g)

Couvertures – Flaming Fist ou Mark ou l’Absolu. Avec les deux couvertures dans la boîte, montrez votre allégeance ! (Taille : 10 cm)

Autocollants – 32 autocollants

Carte – Une carte en tissu double face pour vos aventures. Sinon, comment sauriez-vous où vous êtes ? (160 x 180 mm, toile de reliure, impression recto-verso).

Bande originale du jeu – 3 CD d’hymnes d’aventure qui ne manqueront pas de rassembler n’importe quelle groupe, par notre propre Bobby Slavov.

Boîte de jeu – Tenez compagnie à Baldur’s Gate 1 & 2 avec cette boîte à collectionner créée dans le style de la série originale. (200 x 240 x 55 mm, encadrement doré, film mat, 1,5 mm, insertion mousse).

Contenu digital (sur la galette) :