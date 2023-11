Les chefs d’œuvre de James Cameron bénéficieront d’une version 4K sur Blu-ray (Aliens, Avatar, The Abyss, True Lies)

L’annonce du retour de The Abyss dans les salles américaines et en 4K pour une unique journée de projection le 6 décembre prochain n’était finalement qu’un amuse bouche. On vient d’apprendre en effet que le 12 mars 2024 aux Etats-Unis (seulement pour l’instant), les films The Abyss, True Lies et Aliens: le retour seront tous trois disponibles en version Blu-ray 4K Ultra HD, et dans des éditions collector blindées de bonus en tous genres. L’édition collector de Aliens sera gravée sur un un disque UHD d’une capacité de 100 Go (!) ce qui permettra de disposer sur la galette les deux montages du film, soit la version salle de 137 minutes ainsi que l’édition spéciale de 154 minutes.

Sigourney Weaver dans Aliens: le retour

Bien évidemment, le HDR10, le Dolby Atmos et le Dolby Vision seront de la partie, et ce pour les deux versions du film. On sait aussi que la version française sera disponible en DTS-HD High Resolution 5.1, ce qui confirme sans doute la sortie de cette édition collector en France malgré l’absence de toute date. Quant aux bonus, c’est Byzance, avec notamment une introduction du maitre Cameron, le commentaire audio de 2003 par James Cameron, la distribution et l’équipe de tournage, des bonus sur la conception du film, et les pistes musicales de James Horner.

Il y aura aussi du gros contenu pour le Blu-ray de The Abyss, avec notamment sur le disque une interview inédite de James Cameron et un documentaire sur l’héritage laissé par le film. Trues Lies aura droit de con côté à un documentaire bonus intitulé Fear Is Not an Option, et Avatar: The Way of the Water dans sa nouvelle édition 4K contiendra plus de 8 heures de bonus.