The Abyss : le film culte de James Cameron de retour dans les salles en version 4K (trailer + date de sortie)

Il s’agit de l’un des plus beaux films de science-fiction, mais ce n’est pas le film le plus populaire du réalisateur canadien James Cameron (Titanic, Aliens, Avatar) : The Abyss retournera dans les salles de ciné américaines dès le 6 décembre prochain dans une « Spécial Edition » entièrement remastérisée en 4K, 34 ans après sa sortie en 1989 ! Le trailer de ce remaster est de sortie, et l’on peut constater que la différence de piqué avec la version originale est en effet flagrante. The Abyss est le troisième film du réalisateur à bénéficier d’un remaster 4K après Avatar et Titanic. Seul point qui peut faire tiquer, on ne sait pas encore si la version 4K sera visible dans les salles françaises.



Pour rappel, The Abyss raconte les évènements exceptionnels survenus dans la station pétrolière sous-marine et expérimentale Deepcore. Les employés et plongeurs de cette plateforme sont réquisitionnés pour explorer Le Montana, un sous-marin nucléaire qui a fini sa course au bord d’une faille, à des centaines de mètres sous la surface de la mer. Trois sauveteurs de la marine viennent renforcer l’équipe de techniciens du Deepcore, mais très vite, des tensions apparaissent, et surtout, des évènements étranges se produisent tout autour de Deepcore. Les acteurs principaux sont Ed Harris et Mary Elizabeth Mastrantonio.