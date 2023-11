Corée du Sud : l’intelligence artificielle menacerait des millions d’emplois très qualifiés

Une nouvelle étude (une de plus sur le sujet dira t-on) commanditée par la Banque de Corée indique qu’en Corée du Sud, un pays très friand de high tech et à priori peu suspecté de nourrir les craintes dystopiques, risque pourtant d’être l’un des plus touchés par l’émergence fulgurante des IA génératives. Ainsi, 3,9 millions d’emplois seraient directement menacés par les IA, des emplois à haut niveau de formation et principalement issus du secteur tertiaire, souvent les mieux payés aussi.

A contrario, les postes les moins menacés par l’IA seraient les métiers en lien avec la restauration, l’enseignement ou bien encore… la religion (forcément, un prêtre n’est pas facilement remplaçable par une IA). Il y a tout de même une certaine ironie à constater que la science-fiction imaginait un monde où les robots remplaceraient tous les métiers manuels – les usines de Foxconn démentent cette prédiction – alors même que les menaces technologiques semblent in fine essentiellement peser sur les métiers dits « intellectuels ».

Certes, les employés mis en fragilité par les IA peuvent tenter de s’adapter en utilisant les modèles de langages comme des outils capables de décupler leurs performances au travail, mais encore faut-il que les entreprises acceptent de financer des formations à l’IA, et surtout privilégient des postes tenus par des humains plutôt que par des IA synonymes de réduction de coûts.