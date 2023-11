Bard AI : Google ouvre l’accès à son chatbot aux adolescents du monde entier

En septembre dernier, Google a ouvert Bard AI aux adolescents américains, un accès élargi qui s’était accompagné d’un renforcement de la sécurité et un contrôle accru du chatbot. Désormais, Google ouvre l’accès à son chatbot aux adolescents du monde entier, à condition que ces derniers utilisent l’anglais comme paramètre de langue et qu’ils satisfassent à l’âge minimum requis pour gérer un compte Google, soit 13 à 16 ans selon les pays concernés. Les ados peuvent utiliser Bard afin d’obtenir des conseils d’écriture, des suggestions sur des travaux universitaires ou bien encore des idées de projets pour des expos de science, entre autres… Bard AI se mue aussi en prof de mathématique : les ados déposent leurs requêtes/problèmes de maths et le chatbot fournit une solution détaillée, étape par étape.

Il est tout de même plus que conseillé aux ados de faire une double vérification de la réponse du chatbot, sachant que Bard AI est toujours sujet aux fameuses « hallucinations » propres aux modèles d’IA génératives. Cette étape sera cependant bientôt inutile puisque la firme de Mountain View prévoit de mettre en place une double vérification automatique de la réponse fournie par l’IA pour tous les jeunes utilisateurs.