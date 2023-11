Le trou noir au centre de la Voie Lactée tournerait sur lui-même plus vite que prévu

Des astronomes du département de physique et d’astronomie de l’université de Pennsylvanie ont découvert que le trou noir supermassif au centre de notre galaxie (la Voie lactée), plus connu sous le nom de Sagittarius A* (Sgr A*), tournait à une vitesse étonnamment rapide. Situé à environ 26 000 années-lumière de la Terre, Sgr A* a une masse équivalente à environ 4,2 millions de soleils. L’équipe, dirigée par Ruth Daly, a utilisé les données de l’observatoire à rayons X Chandra de la NASA pour mesurer la vitesse de rotation de Sgr A*, sachant que le disque d’accrétion du trou noir émet des rayons X en raison de la surchauffe des éléments attirés vers lui.

La vitesse de rotation du Sgr A* est exprimée sur une échelle de 0 à 1, 1 étant la vitesse la plus rapide possible. Les chercheurs ont donc découvert que Sgr A* tourne à un taux compris entre 0,84 et 0,96, proche en fait du maximum théorique. Cette vitesse de rotation élevée a des conséquences importantes et provoque un phénomène connu sous le nom de « frame dragging », durant lequel la rotation du trou noir « tord » l’espace autour de lui. En conséquence, Sgr A* entraîne la galaxie toute entière avec lui lors de sa rotation, ce qui a un impact sur la structure même de l’espace à proximité.

Cette rotation rapide défie les attentes conventionnelles, car les trous noirs les plus massifs ont généralement moins tendance à des augmentations significatives de rotation. Sgr A* partage sur ce point quelques similitudes avec l’immense trou noir M87, lui aussi nettement plus dynamique que ce qui était attendu par la communauté scientifique. Les résultats suggèrent en outre que Sgr A* a absorbé une masse substantielle de matière dans le passé malgré une perte d’énergie minimale à travers le disque d’accrétion, mettant ainsi en lumière la dynamique complexe et encore largement à explorer de ces trous noirs supermassifs.