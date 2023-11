Google attaque en justice un groupe d’individus accusés d’avoir instrumentalisé le DMCA pour nuire aux concurrents

Google vient d’intenter une action en justice contre un groupe d’individus accusés d’avoir abusé du Digital Millennium Copyright Act (DMCA) afin de manipuler les résultats de recherche et supprimer les sites Web de concurrents. La plainte, déposée devant le tribunal du district nord de Californie, vise principalement Nguyen Van Duc et Pham Van Thien, deux individus originaires du Vietnam, ainsi que 20 personnes non identifiées (et de nationalité non-américaines à priori). Selon la firme de Mountain View, ces individus ont créé plus de 65 comptes Google pour soumettre des milliers de notifications DMCA frauduleuses ciblant 117 000 URL de sites Web tiers. Jusqu’à 500 000 URL supplémentaires auraient été les cibles de ses « attaques » d’un nouveau type.

La plainte affirme en outre que les personnes accusée, apparemment liées à des sites Web vendant des t-shirts imprimés, se sont livrése à un stratagème illégal visant à éliminer les vendeurs tiers concurrents des résultats de recherche Google. Google affirme que cette activité frauduleuse a contraint l’entreprise à enquêter et à répondre à plus de 117 000 demandes de retrait douteux et à 500 000 URL supplémentaires, un volume de demandes forcément révélateur d’une fraude potentielle.