OpenAI travaille sur une IA « super-intelligente »

Ce n’est pas une surprise. Dans une interview accordée au Financial Times, Sam Altman, CEO d’OpenAI a confirmé que sa société travaillait bien sur une super-IAG (intelligence artificielle générale) : « La vision est de créer une intelligence artificielle générale (IAG), de trouver comment la rendre sûre et d’en déterminer les avantages », a déclaré Altman dans les colonnes de FT, l’objectif étant déjà de savoir » comment construire une superintelligence ». A priori, et si on lit bien entre les lignes des déclarations d’Altman, GPT-5 ne sera pas cette IGA tant fantasmée par les amateurs de S.F. « Je ne peux pas vous dire exactement ce que GPT-5 va faire que GPT-4 ne peut pas faire » déclare le CEO, qui laisse entendre ici que GPT-5 restera dans la continuité de GPT-4, alors même qu’une IGA sortira forcément des standards des modèles de langage actuels (et encore plus une super-IAG).

Mais qu’est-ce qu’une IGA me direz vous ? C’est une IA capable de traiter tout type de d’informations (texte, voix, image, musique, son, vidéo, etc.) et de passer d’un niveau d’analyse de contenu à l’autre, sans rupture, comme le ferait un cerveau humain (non conditionné à TikTok cela va de soi). La super-intelligence que vise Altman va encore plus loin puisque la machine est sensée alors être capable de surpasser les capacités cognitives humaines, et dans plusieurs disciplines différentes qui plus est. Cette quête de la super-intelligence a aussi un coût. Très élevé. « Il y a un long chemin à parcourir et beaucoup de calcul à réaliser entre notre niveau actuel et l’IGA… les dépenses de formation (pour l’IA) sont tout simplement énormes ». Microsoft sera t-il prêt à remettre la main à la poche pour faire avancer ces travaux ?

Dans un premier temps, et avant d’en arriver à la super-IGA, OpenAI travaille sur des modules d’IA (GTP) personnalisables, des chatbots à la fois plus spécialisés et paramétrables, au gré des besoins de l’utilisateur en quelque sorte.