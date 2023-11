Xbox Game Pass : Dune Spice Wars débarque, plusieurs jeux Battlefield s’en vont

Microsoft a dévoilé aujourd’hui la deuxième vague de jeux qui vont débarquer sur le Xbox Game Pass en novembre 2023 — la première vague est à retrouver sur cet article. Le groupe a également communiqué les jeux qui quitteront le catalogue et il y a trois jeux Battlefield dans la liste.

Le 30 novembre 2023, les jeux suivants ne seront plus disponibles sur le Xbox Game Pass :

Anvil (Cloud, Console et PC)

Battlefield 1943 (Console) EA Play

Battlefield: Bad Company (Console) EA Play

Battlefield: Bad Company 2 (Console et PC) EA Play

Disc Room (Cloud, Console et PC)

Eastward (Cloud, Console et PC)

Grid (Console) EA Play

Quatre nouveaux jeux

À l’inverse, d’autres jeux vont débarquer. Il y a Coral Island, disponible dès aujourd’hui. Il invite les joueurs à être qui ils veulent et à vivre sur une île enchanteresse à leur propre rythme – en vivant de la terre, en nourrissant les animaux, en nouant des relations avec des habitants divers et en rendant le monde qui les entoure plus vivant et plus harmonieux.

Les joueurs auront par ailleurs le droit à Persona 5 Tactica dès le 17 novembre. Après un étrange incident, les Phantom Thieves se retrouvent en grand danger jusqu’à ce qu’un mystérieux révolutionnaire les sauve et leur propose un marché en échange de leur aide.

Le 28 novembre marquera l’arrivée de Dune: Spice Wars. Un jeu de stratégie situé dans l’univers avant-gardiste de Dune de Frank Herbert. Vous devez diriger votre faction et vous battre pour contrôler et dominer la rude planète désertique d’Arrakis.

À la même date, il y aura Rollerdrome. Bienvenue en 2030. Dans un monde où les entreprises règnent et où les frontières entre réalité et performance sont floues, le public est distrait par un nouveau sport brutal : le Rollerdrome. Faites l’expérience d’un jeu de tir à la troisième personne qui fait monter l’adrénaline et qui mêle des combats intenses à des mécanismes de ruse.