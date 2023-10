Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en novembre 2023

Microsoft présente la liste des jeux qui vont débarquer dans le Xbox Game Pass en novembre 2023. On retrouve 11 titres cette fois-ci, soit plus du double en comparaison avec le mois dernier.

Dès aujourd’hui

Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, Console et PC) : il vous place, vous et 29 autres personnes, dans la peau d’un Pigeon pendant que vous vous affrontez dans des défis rythmiques pour découvrir qui est l’ultime Maître Headbanger.

Jusant (Cloud, Console et PC) : Lancez-vous dans une aventure d’escalade avec Jusant. Maîtrisez vos outils d’escalade et montez dans une tour mystérieuse et changeante.

Wartales (Cloud, Console et PC) : un jeu de rôle en monde ouvert dans lequel vous dirigez un groupe de mercenaires à la recherche de richesses dans un vaste univers médiéval. Explorez le monde, recrutez des compagnons, collectez des primes et percez les secrets des tombes des anciens.

2 novembre

Thirsty Suitors (Cloud, Console et PC) : un RPG plein de style qui suit l’histoire de Jala, de retour dans sa ville de Timber Hills pour faire face à ses erreurs, se réconcilier avec ses ex, concilier les différences culturelles et devenir la personne qu’elle est censée être grâce à des combats au tour par tour, du patinage et de la cuisine.

6 novembre

Football Manager 2024 (PC) : écrivez votre propre histoire du football. Gérez les meilleures équipes du monde, créez une équipe de classe mondiale et dominez vos rivaux dans les compétitions les plus prestigieuses du football. La progression ne s’arrête jamais dans la quête de la grandeur du football.

Football Manager 2024 Console (Cloud, Console et PC) : entrez dans la peau d’un véritable manager de football cette saison. Choisissez le club idéal pour vous parmi plus de 55 nations avant de former une équipe de classe mondiale capable de vous offrir la gloire face à vos rivaux dans les compétitions les plus prestigieuses du football.

9 novembre

Dungeons 4 (Cloud, Console et PC) : construisez un donjon douillet et confortable pour répondre aux besoins de vos créatures et régnez sur elles, puis envoyez-les dans l’Overworld pour rappeler gentiment aux bonnes gens qui y vivent que le Mal absolu règne sur leurs terres.

Like A Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name (Cloud, Console et PC) : effacez votre passé pour protéger votre avenir. Autrefois yakuza légendaire, Kazuma Kiryu a simulé sa propre mort et abandonné son nom pour protéger sa famille. Aujourd’hui, il est poussé au conflit par un mystérieux personnage qui tente de le faire sortir de sa cachette.

Wild Hearts (Cloud, Console et PC) EA Play : êtes-vous prêt à apprivoiser un monde devenu sauvage ? Affrontez des bêtes géantes en solitaire ou chassez avec vos amis en mode coopératif totalement transparent.

13 novembre

Spirittea (Cloud, Console et PC) : dirigez un établissement de thermes, nouez des amitiés avec les habitants de la ville, adonnez-vous à des passe-temps comme la capture d’insectes et le karaoké, et retrouvez tous les esprits.

14 novembre

Coral Island (Cloud et Xbox Series X|S) : le jeu vous invite à vivre sur une île enchanteresse à votre propre rythme, en vivant de la terre, en nourrissant des animaux, en construisant des relations avec des habitants divers et en rendant le monde qui les entoure plus vivant et plus harmonieux.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 novembre 2023