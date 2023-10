Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en octobre 2023 (dont Forza Motorsport)

Microsoft partage la liste des jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en octobre 2023. Il est question de six titres pour ce mois-ci. C’est deux de plus que le mois dernier, qui incluait notamment Starfield.

Dès aujourd’hui

Gotham Knights (Cloud, PC et Xbox Series X|S) : Batman est mort. Un monde criminel a envahi les rues de Gotham City. Il appartient maintenant à la Batman Family (Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin) de défendre Gotham, de redonner espoir à ses citoyens, de discipliner ses policiers et d’inspirer la peur à ses criminels.

The Lamplighter’s League (Cloud, PC et Xbox Series X|S) : faufilez-vous, volez et ouvrez le feu dans l’aventure pulp de La Ligue des Lampistes ! Parcourez le monde, découvrez des sites palpitants et soyez plus malin que vos ennemis dans ce combat au tour par tour. Qui sait, vous pourriez bien sauver le monde.

4 octobre

Warhammer 40,000: Darktide (Cloud et Xbox Series X|S) : c’est un jeu d’action viscéral et coopératif à 4 joueurs qui se déroule dans la cité-ruche de Tertium. Combattez avec vos amis contre des hordes d’ennemis dans cette nouvelle expérience de Warhammer 40,000.

10 octobre

Forza Motorsport (Cloud, PC et Xbox Series X|S) : pilotez plus de 500 voitures authentiques, dont des voitures de course modernes et plus de 100 nouvelles voitures pour Forza Motorsport. Faites en sorte que chaque tour compte dans 20 environnements vivants, avec des lieux préférés des fans et de multiples tracés de circuits à maîtriser, chacun avec des scores en direct sur la piste, un système d’heure et de météo dynamique et des conditions de conduite uniques qui font qu’aucun tour de piste ne ressemble à un autre ou ne se déroule de la même façon.

12 octobre

From Space (Cloud, Console et PC) : un jeu d’action et de tir solo et coopératif jusqu’à quatre joueurs. Relevez le défi de libérer la Terre d’une infestation extraterrestre avec vos amis, en utilisant des armes de pointe dans un monde post-apocalyptique aux graphismes stylisés.

17 octobre

Like A Dragon: Ishin! (Cloud, Console et PC) : incarnez Sakamoto Ryoma et rendez-vous à Kyoto pour retrouver l’assassin de votre père, vous disculper d’un meurtre monté de toutes pièces et restaurer votre honneur. Ce faisant, vous mettrez fin à l’ère des samouraïs et changerez à jamais le destin du Japon. Dégainez votre katana et rejoignez la révolution dans cette aventure historique passionnante.

