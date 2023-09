Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en septembre 2023 (dont Starfield)

Microsoft présente la liste des jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en septembre, avec Starfield dans le lot. Il est question de quatre titres ici, ce qui est moins que les mois précédents. Mais il est bon de noter que Starfield est un jeu important. Microsoft mise ici sur la qualité plutôt que la quantité.

Dès aujourd’hui

Gris (Cloud, Console, et PC) : Gris est une jeune fille optimiste, mais hantée par une expérience douloureuse qui a ébranlé sa vie, elle s’est égarée dans le tréfonds d’un monde qu’elle a créé de toutes pièces. Son périple à travers les méandres du chagrin se reflète sur sa robe, vêtement éthéré lui conférant de nouvelles capacités qui l’aideront à se frayer un chemin au cœur de cette réalité estompée.

6 septembre

Starfield (Cloud, PC et Xbox Series X/S) : le premier nouvel univers créé en 25 ans par Bethesda Game Studios, les créateurs de The Elder Scrolls V : Skyrim et Fallout 4. Créez le personnage de votre choix et explorez-le avec une liberté inégalée en vous lançant dans une épopée qui vous permettra de répondre au plus grand mystère de l’humanité.

14 septembre

Solar Ash (Cloud, Console et PC) : un jeu où la vitesse et la gravité sont au cœur de l’action. Au cœur d’un paysage de rêve surréaliste rempli de ruines abandonnées depuis longtemps par de grandes civilisations passées, vous incarnez Rei, une Voidrunner déterminée à ne reculer devant rien pour empêcher que sa planète ne devienne la proie de l’Ultravoid et de sa faim éternelle.

19 septembre

Lies of P (Cloud, Console et PC) : un jeu de type Soulslike qui reprend l’histoire de Pinocchio, la détourne et la place dans le décor sombre et élégant de la Belle Époque. Pour affronter des horreurs indicibles, dénouer les secrets insondables des élites de la ville et surmonter des situations difficiles, vous devrez faire des choix cruciaux entre vérité et mensonge, afin de découvrir votre véritable nature.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 septembre 2023