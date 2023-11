Lockheed Martin démarre un projet de système de propulsion nucléaire spatial

Lockheed Martin a reçu 33,7 millions de dollars de l’ Air Force Research Laboratory (AFRL) pour la conception et la réalisation d’un système de propulsion nucléaire spatial. La firme américaine précise qu’elle n’en est qu’au stade préliminaire » du programme Joint Emergent Technology Supplying On-Orbit Nuclear (JETSON). L’Air Force demande à l’entreprise de « faire évoluer les technologies d’énergie nucléaire et de propulsion de haute puissance ainsi que la conception des engins spatiaux », selon le communiqué de Lockheed.

Sans surprise, Lockheed Martin affirme qu’un système de propulsion nucléaire offrira un gain d’énergie électrique nettement supérieur à celui d’une propulsion par énergie solaire (entre 6 à 20 kilowatts pour le nucléaire). En outre, cela permettrait d’atteindre des régions de l’espace moins bien ou peu couvertes par le soleil (comme la face cachée de la Lune par exemple). « Le développement de la fission nucléaire pour les applications spatiales est essentiel à l’introduction de technologies qui pourraient changer radicalement la façon dont nous nous déplaçons et explorons dans l’immensité de l’espace », a déclaré Barry Miles, directeur du programme JETSON et chercheur principal chez Lockheed Martin.

A noter que Lockheed Martin est l’un des trois sociétés à développer des systèmes de propulsion nucléaires à usage spatial, avec Intuitive Machines et Westinghouse Government Services. C’est en revanche Lockheed qui a reçu le financement le plus important pour son projet (33,7 millions de dollars donc), loin devant les 16,9 millions de dollars de Westinghouse Government Services et les 9,4 millions de dollars d’Intuitive Machines. Les premiers résultats de ces travaux sont attendus pour la fin de l’année 2025.