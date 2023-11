Un satellite allemand boosté à l’IA pour surveiller les planètes

Avec tous les gadgets à l’IA, il est facile d’oublier qu’il s’agit d’un outil véritablement puissant, capable d’assister le travail dans bien des domaines. Notamment celui de la recherche : traiter des gigantesques quantités de données et en tirer des projections, quoi de plus approprié ? C’est pour cette raison précise qu’une équipe allemande a décidé de travailler sur SONATE-2, un nanosatellite bien particulier. En effet, de la taille d’une boîte à chaussures, il devrait pouvoir détecter voire prévoir les anomalies sur les planètes et astéroïdes qui l’entourent grâce à son intelligence artificielle embarquée.

D’après Hakan Kayal, professeur de la JMU (Julius Maximilians Universitat), il s’agit d’un projet unique. On entraîne effectivement l’IA directement sur le terrain plutôt que de le faire sur Terre. Il s’agit d’une méthode rarement employée, mais nécessaire. Kayal prend l’exemple d’une enquête sur un nouvel astéroïde inconnu : impossible alors de « nourrir » l’IA sur Terre, étant donné qu’on ne sait rien sur cet objet. Dans des cas plus classiques, les données récoltées seraient renvoyées sur la planète pour être traitées. Ici, grâce à l’IA embarquée, le satellite peut les assimiler directement. Les premiers tests se feront en orbite terrestre, à l’aide de quatre caméras. Les chercheurs espèrent ainsi apprendre à leur système à reconnaître les patterns géométriques conventionnels sur notre planète. Il devrait ainsi par la suite pouvoir détecter les anomalies de façon autonome.

SONATE-2 sera mis en orbite depuis une fusée SpaceX en mars 2024, et devrait assumer ses fonctions pour au moins un an.