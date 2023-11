Un anime Terminator arrive sur Netflix

Netflix mise décidément gros sur les annonces de séries animées. C’est au tour de Terminator d’avoir droit à son adaptation, annoncée officiellement par le biais d’un teaser minimaliste qui nous apprend bien peu de choses. Masashi Kudo (chara designer sur Bleach) s’occupera de réaliser les huit épisodes de la série, avec I.G en charge de l’animation. Le studio avait d’ores et déjà travaillé sur des projets ambitieux, comme Star Wars Visions, ou encore le très attendu Kaiju No.8.

En ce qui concerne le scénario, on reste sur du classique : une guerrière du futur revient dans le temps pour protéger Malcolm Lee, u scientifique travaillant sur une intelligence artificielle capable de rivaliser avec Skynet, le grand méchant original des films. Et comme on peut s’y attendre, un Terminator également renvoyé dans le temps va tenter de les éliminer. Après un film Dark Fate particulièrement décevant, dernier clou dans le cercueil de la franchise au cinéma, un tel projet pourrait apporter un peu de fraîcheur. Au moins pour faire patienter les fans jusqu’au reboot prévu par James Cameron, même si ses dernières productions n’ont pas forcément de quoi nous laisser optimistes.