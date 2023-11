Marvel change les dates de sortie de ses films : Captain America 4, Deadpool 3, Thunderbolts et Blade

Marvel a décidé de modifier le calendrier de sortie de plusieurs films. Cela inclut Captain America : Brave New World, Deadpool 3, Thunderbolts et Blade. Ce changement intervient après la fin de la grève des acteurs à Hollywood.

La nouvelle date de sortie (américaine) pour Deadpool 3, qui marquera le retour de Wolverine (Hugh Jackman), est le 26 juillet 2024 au lieu du 3 mai. Il remplace ainsi Captain America : Brave New World qui, pour le coup, sortira bien plus tard. En effet, le film est reporté au 14 février 2025. Pourquoi un tel report alors que le film est déjà tourné ? Il se murmure aujourd’hui que le film a été diffusé par Marvel à un public en tant que test et que les retours ont été globalement négatifs, ce qui impliquerait trois mois de reshoots. C’est énorme pour le coup, les reshoots se font généralement sur quelques semaines. C’est à se demander si le film ne va pas complètement changer d’histoire. Et que dire du budget qui va grimper en flèche…

Parmi les autres changements, il y a Blade avec Mahershala Ali dans le rôle principal qui passe du 14 février au 7 novembre 2025. Vient enfin le cas de Thunderbolts dont la date de sortie passe du 20 décembre 2024 au 25 juillet 2025.

Et puisqu’il est question de Disney (sachant que Marvel appartient au groupe de Mickey), nous pouvons également évoquer le cas de Mufasa, la suite de Le Roi Lion qui sortira finalement le 20 décembre 2024 au lieu du 5 juillet. Le premier (celui de 2019, pas 1994) avait été un gros succès avec 1,65 milliard de dollars au box-office.