En Corée du Sud, un homme a été tué par un robot industriel

L’auteur de science-fiction Isaac Asimov est principalement connu pour son oeuvre phare Le cycle de Foundation mais aussi pour son anthologies de récits Les Robots. Dans cette dernière, l’écrivain décrit les 3 lois de la robotique, qui sont :

Un robot ne peut porter atteinte à un être humain.

Un robot doit obéir aux humains, sauf si cela entre en conflit avec la première loi.

Un robot doit protéger son existence, sauf si cela entre en conflit avec la première loi ou la deuxième loi.

Visiblement, les robots industriels ne sont pas (encore) conçus pour se soumettre à ces lois (certes imaginaires). En Corée du Sud, ce mercredi 8 novembre 2023, un employé d’une société de robotique a été tué par un robot industriel lors d’une inspection de routine. Le drame s’est produit alors que l’employé inspectait le robot d’une chaine de triage de poivrons située dans la province de Gyeongsang. Pour on ne sait encore quelles raisons, le bras du robot industriel s’est brusquement saisi de l’employé et l’a poussé sur le tapis roulant. L’homme a ensuite été écrasé par la machine à conditionner les poivrons et n’a pas survécu à ses blessures malgré l’intervention rapide des secours.

Plus inquiétant encore, cet évènement tragique – largement repris dans les médias sud-coréens – met en lumière une réalité accablante : les accidents de ce type ne sont pas si rares en Corée du Sud, et il doit sans doute en être de même dans les pays disposants de nombreuses chaines industrielles automatisées. Ainsi, au mois de mars 2023, un employé sud-coréen d’une cinquantaine d’années avait été grièvement blessé par le robot d’une usine de composants automobiles. Il serait peut-être temps que de relire Asimov… et de s’en inspirer.