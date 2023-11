Microsoft a interdit temporairement ChatGPT à ses employés pour des raisons de sécurité

Microsoft a temporairement interdit à ses employés d’utiliser ChatGPT et a même bloqué l’accès au chatbot, invoquant des problèmes de sécurité et de données, ainsi que le rapporte la CNBC. Cette décision est d’autant plus surprenante que la firme de Redmond a considérablement investi dans OpenAI (qui développe ChatGPT) et intègre en sus le modèle de langage GPT-4 dans nombre de ses solutions logicielles. Pour rappel, Microsoft a déjà versé pas moins de 3 milliards dans le développement de ChatGPT, promettant par la suite 10 milliards de dollars supplémentaires. La note interne envoyée par Microsoft à ses employés n’oublie par de rappeler les protections intégrées d’OpenAI mais souligne que ChatGPT est un service externe tiers, invitant les employés à la plus grande des prudences.

Suite à la publication de l’information par la CNBC, Microsoft a rapidement annulé l’interdiction de ChatGPT et rétabli l’accès au chatbot. Microsoft affirme désormais que cette interdiction était une erreur : « Nous testions les systèmes de contrôle des points finaux pour les LLM et les avons activés par inadvertance pour tous les employés, » affirme un porte parole de la firme, avant d’ajouter « Comme nous l’avons dit précédemment, nous encourageons les employés et les clients à utiliser des services tels que Bing Chat Enterprise et ChatGPT Enterprise, qui offrent des niveaux plus élevés de protection de la confidentialité et de la sécurité. » Malgré ce revirement, cet incident a mis en évidence l’approche prudente adoptées par certaines grandes entreprises technologiques en matière d’utilisation interne des services d’IA… même lorsque ces IA sont développées par des entreprises partenaires !