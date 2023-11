The Marvels réalise le pire démarrage pour un film du MCU en France (box-office)

The Marvels commence très mal en France pour son box-office, au point de réaliser le pire démarrage pour un film du MCU avec seulement 49 629 spectateurs. L’univers cinématographique Marvel prend un sérieux coup.

Catastrophe au box-office pour The Marvels

De nombreux signes avaient indiqué que l’aventure pour The Marvels au cinéma serait très compliquée, notamment à cause des pré-ventes dans de nombreux pays qui sont largement inférieures aux autres films du MCU. Aujourd’hui, on peut voir que le box-office est compliqué. Ce n’est pas un cas spécifique à la France d’ailleurs, d’autres pays ont également eu peu de spectateurs lors de la première journée.

Déjà hier, le film n’avait attiré que 884 spectateurs lors à la séance de 14 heures à Paris. C’était très mauvais et on découvre aujourd’hui qu’il ne s’agissait pas d’un rejet des Parisiens, mais bien des Français en général.

Pour donner des comparaisons, le premier film Captain Marvel de 2019 avait attiré 212 199 spectateurs lors de sa première journée en France (pour finir sa carrière à 3,37 millions). On est donc sur une chute de plus de 76% entre le premier film et le nouveau, ce qui est impressionnant, mais pas pour de bonnes raisons. Aussi, The Marvels bat Captain America: First Avenger qui était jusqu’à présent le film du MCU qui avait attiré le moins de monde lors de sa première journée dans l’Hexagone (82 657 spectateurs).

Les raisons de l’échec

Comment expliquer un tel échec pour The Marvels ? Plusieurs raisons. Il y a le cas du MCU en général, dont l’image de marque a pris un coup après Avengers : Endgame. Plusieurs films et séries sont finalement peu appréciés du grand public, avec une impression que Marvel ne sait pas trop dans quelle direction il se dirige au vu des nombreux super-héros présentés. Dans le même genre, il y a le fait que Marvel semble miser sur la quantité plutôt que la qualité.

D’autre part, The Marvels met en avant Kamala Khan/Ms Marvel et Monica Rambeau, deux personnages découverts dans les séries Ms Marvel et WandaVision. Le grand public ne semble pas apprécier l’idée que Marvel leur donne des devoirs, à savoir regarder au moins deux séries pour être en mesure de pleinement comprendre un film. Quant à Carol Denvers/Captain Marvel, elle a été discrète depuis Avengers Endgame. On l’a aperçue dans une scène post-générique du film Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et à la fin de la série Ms Marvel.

Dernier point : une fatigue des films de super-héros en général. En effet, DC connaît également des difficultés, avec notamment The Flash qui est considéré comme un flop au box-office. Cela dit, The Flash avait attiré 94 647 spectateurs français lors de sa première journée. The Marvels arrive donc à faire pire, ce qui n’est pas rassurant pour son box-office final.