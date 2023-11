The Marvels : une ultime bande-annonce avec des flashbacks d’Avengers Endgame

Marvel a mis en ligne l’ultime bande-annonce pour son film The Marvels qui sortira demain au cinéma. Et pour le coup, il y a une mise en avant d’Avengers : Endgame, un film sorti en 2019.

Dans la bande-annonce, Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr) et Captain America (Chris Evans) apparaissent dans des flashbacks tandis que la voix off de Nick Fury (Samuel L. Jackson) déclare : « Les héros, c’est une notion démodée. Mais le monde peut encore en avoir besoin ». Il y a également d’autres passages d’Avengers : Endgame, comme le fait que Thanos a été battu.

Le trailer est aussi l’occasion de découvrir que Valkyrie (Tessa Thompson) sera présente dans le film. « Tu peux garder la tête haute sans être seule », dit-elle à Captain Marvel (Brie Larson).

Pourquoi ces flashbacks d’Avengers : Endgame avec Iron Man, Captain America et Thanos ? Marvel ne le dit pas officiellement, mais on comprend bien que le studio cherche à créer un engouement. Car c’est bien le problème actuellement : les préventes pour The Marvels sont très mauvaises (pour ne pas dire catastrophiques) dans la plupart des pays. C’est assez embêtant quand on sait que le premier film Captain Marvel a réalisé 1,1 milliard de dollars au box-office en 2019. Mais il est sorti entre Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, à savoir la période où le MCU était à son plus haut niveau de popularité.

The Marvels pourrait enregistrer le pire box-office pour un film du MCU selon les premières estimations. À ce jour, c’est L’Incroyable Hulk qui enregistre le pire box-office pour le MCU avec 265,57 millions de dollars. À l’inverse, le plus gros succès est Avengers : Endgame avec 2,79 milliards de dollars.