The Marvels : le film Marvel est reporté à novembre et dévoile son affiche

Marvel annonce que le film The Marvels est reporté et arrivera finalement en novembre 2023, au lieu de juillet. C’est aussi l’occasion de découvrir la première affiche.

L’affiche de The Marvels met en avant Captain Marvel (jouée par Brie Larson), Monica Rambeau (jouée par Teyonah Parris) et Ms. Marvel (jouée par Iman Vellani). Le film est réalisée par Nia DaCosta.

The Marvels est la suite du film Captain Marvel de 2019 qui a rapporté 1,1 milliard de dollars. On ne sait pas grand-chose de cette suite. Cependant, c’est le pont de la série WandaVision avec Monica Rambeau et Ms. Marvel. À ce jour, Marvel n’a proposé aucune bande-annonce ou teaser pour le film, pas même l’été dernier au Comic-Con de San Diego.

Dans une interview cette semaine, Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a fait l’éloge du film, comparant des moments de la suite à des scènes du premier Avengers. « Il y a quelque chose d’immensément puissant à voir Monica, Kamala (Ms. Marvel) et Carol (Captain Marvel) ensemble dans un cadre », a déclaré Kevin Feige. « Pour moi, cela n’a d’égal que le premier film Avengers et le fait de les voir tous les six ensemble dans un cadre. Ça donne froid dans le dos ».

La sortie américaine sera le 10 novembre. La logique voudrait que ce soit le 8 novembre en France. En effet, les films sortent le mercredi au cinéma en France, là où la sortie a lieu le vendredi aux États-Unis. Marvel France n’a pas encore confirmé la nouvelle date chez nous.