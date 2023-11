Cryptomonnaies : X (Twitter) est visé par une enquête pour des publicités frauduleuses

Le gendarme boursier espagnol (CNMV) annonce avoir ouvert une enquête à l’encontre de X (ex-Twitter), accusé de ne pas avoir respecté la réglementation encadrant la publicité sur les produits financiers comme les cryptomonnaies.

« Ces derniers jours, nous avons détecté sur le réseau social X des publicités promues par une société financière non autorisée », a déclaré le président de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, lors d’un discours devant des acteurs économiques espagnols. Ces publicités utilisaient « illégalement l’image de certains acteurs espagnols et copiaient le design et l’identité d’un média national pour tenter d’obtenir des données et de l’argent de la part des investisseurs », a-t-il précisé. Les publicités incriminées faisaient la promotion des cryptomonnaies.

Le fait d’avoir relayé ces publicités contrevient à une réglementation adoptée en mars, obligeant les sites Internet, les médias et les réseaux sociaux à prendre des mesures pour mieux encadrer la publicité de produits financiers, a rappelé Rodrigo Buenaventura.

En vertu de cette réglementation, les sites et plateformes en ligne ont « l’obligation légale de vérifier que les annonceurs ne figurent pas sur les listes des sociétés illégales » et qu’ils « disposent de l’autorisation pour proposer des services financiers », a-t-il détaillé.

« Je vous assure que nous allons exercer scrupuleusement tous nos pouvoirs de contrôle et de sanction », a-t-il prévenu, en rappelant que « la prolifération de ces tentatives de fraude » portait atteinte « à la confiance des investisseurs et à la réputation » du système financier espagnol.

Selon l’article encadrant la publicité des cryptomonnaies adopté en mars, X encourt une amende d’au moins 5 millions d’euros pour les faits qui lui sont reprochés.