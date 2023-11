Samsung dévoile Samsung Gauss, un modèle d’IA capable de générer du texte, des images… et du code !

C’est LA grosse annonce du Samsung AI Forum 2023 : le géant sud-coréen a profiter de sa conférence pour dévoiler Samsung Gauss, un modèle d’IA générative présentée sous la forme de trois modules, Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code et Samsung Gauss Image. Samsung Gauss Language est un modèle de langage assez similaire à ChatGPT, et donc capable de converser sous forme de texte en langage naturel sur un grand nombre de thèmes. Cette IA-chatbot devrait intégrer la gamme des futurs appareils mobiles de Samsung et donc remplacer à terme le vénérable et très lacunaire Bixby.

Comme son nom l’indique, Samsung Gauss Image peut générer et éditer des images à la façon d’un Midjourney. L’outil logiciel peut aussi convertir à la volée des images basse résolution en images haute résolution. Enfin, Samsung Gauss Code est un module d’IA conçu pour assister les développeurs et à leur permettre de produire du code plus rapidement. A noter que le Samsung Galaxy S24 disposera d’un modèle d’IA, Generative AI, qui semble être une version light de Samsung Gauss. Dans un premier temps, Gauss sera évalué par un petit nombre d’utilisateurs, mais le fabricant a bien prévu de rendre son IA disponible dans un avenir proche.

Enfin, et pour information, « Samsung Gauss » fait référence au grand mathématicien Carl Friedrich Gauss, dont les travaux sont largement considérés comme des bases fondamentales pour les IA à apprentissage automatique (Machine Learning).