Xbox dévoile des outils de game design dopés à l’IA

Xbox a conclu une collaboration pluriannuelle avec Inworld AI, une startup spécialisée dans l’IA générative, afin de créer un ensemble d’outils de game design à destination des développeurs de jeux. Cette collaboration vise à développer un « copilote de conception IA » capable de transformer les prompts en éléments de jeu détaillés tels que des scripts, des arbres de dialogue et des quêtes, offrant ainsi aux créateurs une nouvelle façon de concevoir des jeux. De plus, Microsoft travaille aussi sur un outil boosté à l’IA permettant de gérer des PNJ beaucoup plus cohérents et variés, capables aussi d’aligner des lignes de dialogue nettement moins répétitives.

La technologie d’Inworld AI est en effet capable de créer des PNJ dotés de personnalités distinctes et d’une conscience contextuelle. La startup a déjà développé des outils en collaboration avec le Disney’s Accelerator et le studio de narration de Lucasfilm, mais ces derniers ont principalement été utilisés pour des mods et n’ont pas encore été utilisé dans le cadre du développement d’un jeu tout entier.

Suite à cette annonce, plusieurs développeurs ont fait part de leurs inquiétudes, la crainte étant que les studios ne finissent pour des raisons de coûts par remplacer certains postes de game designers (rédacteurs de dialogue notamment) par ces outils d’IA sophistiqués à l’extrême. Du côté de Xbox, le ton se veut évidemment nettementplus positif. La marque noire et verte estime que ces nouveaux outils peuvent « aider les développeurs à réaliser plus facilement leurs visions, à essayer de nouvelles choses, à repousser les limites du jeu d’aujourd’hui et à expérimenter pour améliorer le gameplay, la connexion des joueurs et bien plus encore ».