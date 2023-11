ISOCELL GNK : Samsung dévoile un nouveau capteur photo haut de gamme pour mobiles

Samsung vient officiellement de dévoiler un nouveau capteur photo haut de gamme pour mobiles, l‘ISOCELL GNK. Ce dernier est le successeur direct de l’ISOCELL GN1 et serait aussi le capteur du Google Pixel 8. Si l’on en croit les données fournies par le géant de la tech, le capteur de caméra ISOCELL GNK est est un capteur 1/1,3 pouce de 50 mégapixels avec une taille de pixel de 1,2 μm. Le capteur prend en charge la capture de 24 ips à 50 MP et jusqu’à 90 ips à 12,5 MP, ainsi que la capture vidéo jusqu’à 8K à 30 ips et 120 ips à 4K. Les puristes seront ravis d’apprendre que ce capteur prend également en charge le Staggered HDR, le Smart-ISO Pro plusieurs formats de sortie en RAW. La totale.

Le Pixel 8 embarquerait le capteur ISOCELL GNK de Samsung

Les spécifications de ce capteur correspondent étrangement avec celles du capteur des Pixel 8 et Pixel 8 PrO, ce qui semble indiquer assez clairement que le dernier flagship de Google embarque le dernier capteur de Samsung, d’autant plus que Google se vante d’avoir utilisé un nouveau capteur 50 mégapixels pour son prochain smartphone haut de gamme. Ne reste plus qu’à voir ce dont le Pixel 8 est capable en photo, ce qui du même coup nous en dira beaucoup plus sur les nerfs véritables de de cet ISOCELL GNK.