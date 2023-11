Il ne sera plus nécessaire de travailler grâce à l’IA, selon Elon Musk

L’intelligence artificielle va continuer de de progresser, à tel point que les humains n’auront plus besoin de travailler selon les affirmations d’Elon Musk. Le milliardaire et patron de Tesla a fait cette déclaration lors d’une conversation avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak au Lancaster House à Londres.

« Il arrivera un moment où l’on n’aura plus besoin de travailler », a déclaré Elon Musk, tout en reconnaissant ne pas savoir quand exactement ce moment aura lieu. « Vous pouvez avoir un emploi si vous le souhaitez pour votre satisfaction personnelle. Mais l’IA sera capable de tout faire », a-t-il ajouté.

« Je ne sais pas si cela met les gens à l’aise ou mal à l’aise », a plaisanté Elon Musk, ce qui a fait rire le public dans la salle. « Si vous faites un vœu à un génie magique, il vous donne tous les vœux que vous voulez, sans aucune limite. Il n’y a pas ces trois limites de souhaits, c’est à la fois bon et mauvais. L’un des défis de l’avenir sera de trouver un sens à la vie ».

Elon Musk a mis en garde à plusieurs reprises contre les menaces que l’IA fait peser sur l’humanité, affirmant même qu’elle pourrait être plus dangereuse que les armes nucléaires. Il a été l’un des nombreux leaders technologiques à demander une pause dans le développement d’une IA plus avancée que GPT-4 d’OpenAI dans une lettre ouverte largement reprise et publiée au début de l’année.