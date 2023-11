Echo : voici la bande-annonce pour la prochaine série de Marvel

Marvel a mis en ligne la première bande-annonce pour Echo, la prochaine série du MCU qui sera diffusée sur Disney+. C’est l’occasion de retrouver Maya Lopez/Echo, Wilson Fisk/le Caïd et Daredevil.

Première bande-annonce pour Echo

À certains égards, la série Echo ressemble à un successeur de Daredevil, la série violente et bien-aimée qui a été diffusée sur Netflix de 2015 à 2019 et qui a été réalisée par Marvel TV (et non par Marvel Studios). Charlie Cox (Daredevil) et Vincent D’ONofrio (Wilson Fisk/le Caïd) apparaissent tous deux dans la série, qui met en scène Alaqua Cox, qui reprend son rôle de Maya Lopez/Echo qu’elle a interprété pour la première fois dans la série Hawkeye.

Echo aura une particularité : il s’agira du premier programme sur Disney+ aux États-Unis avec la classification TV-MA, c’est-à-dire que la série sera interdite aux moins de 17 ans. En France, la série sera pour les profils 16 ans et plus sur Disney+.

Il y a une autre particularité : tous les épisodes seront disponibles d’un coup. En effet, Disney+ a normalement l’habitude de proposer un nouvel épisode par semaine pour ses séries, que ce soit pour les programmes Marvel, Star Wars ou d’autres contenus. Mais pour Echo, il y aura tout disponible le 10 janvier 2024 en streaming.

Voici le casting de la série :

Alaqua Cox incarne Maya Lopez/Echo

Vincent D’Onofrio incarne Wilson Fisk/le Caïd

Charlie Cox incarne Matt Murdock/Daredevil

Chincarneke Spencer incarne Henry

Tantoo Cardinal incarne Chula

Devery Jacobs incarne Bonnie

Cody Lightning incarne Cousin Buiscits

Graham Greene incarne Skully

Zach McClarnon incarne William Lopez

Certains estiment que cette disponibilité d’un coup (à la Netflix) est l’occasion pour Disney+ de tester un nouveau format et voir si c’est un succès pour sa plateforme. Mais pour d’autres, la disponibilité de tous les épisodes en une seule fois signifie que Disney et Marvel n’ont pas confiance en leur série, et préfèrent donc tout expédier d’un coup.

Chacun pourra se faire son propre avis le 10 janvier.