Google Chrome 119 bouche plusieurs failles de sécurité de haute importance

Google a proposé cette semaine la version stable de Chrome 119. Ce ne sont pas les nouveautés (plus que légères) à retenir ici, mais les correctifs puisque la mise à jour vient boucher de nombreuses failles de sécurité, dont trois de haute importance.

Chrome 119 bouche 19 failles de sécurité. Dans le lot, il y a les failles CVE-2023-5480, CVE-2023-5482 et CVE-2023-5849 qui sont toutes les trois annoncées avec un niveau élevé par Google. C’est le plus haut niveau pour les vulnérabilités. Elles concernent une mise en œuvre inappropriée dans les paiements, une validation insuffisante des données dans l’USB et un dépassement de capacité d’un entier dans l’USB. Les autres failles de sécurité ont une gravité moyenne ou faible. Google ne fait aucune mention d’usage par les hackers.

Sans surprise, il est vivement conseillé de mettre à jour Chrome si vous l’utilisez pour avoir les nouveaux correctifs de sécurité en date. Il s’agit de la version 119.0.6045.105 sur Mac et Linux, et de la version 119.0.6045.105/.106 du côté des utilisateurs de Windows.

Vous pouvez télécharger dès maintenant Chrome 119 en vous rendant sur google.fr/chrome. Si vous avez déjà le navigateur, le téléchargement s’est fait ou se fera prochainement. Vous pouvez aussi forcer l’installation en vous rendant dans la section « À propos de Chrome ».