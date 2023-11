Jamais à court d’une contradiction, Elon Musk ne cesse de tacler le développement rapide des IA (qui seraient une menace pour l’humanité) tout en développement sa propre IA via sa startup xAI.L’entrepreneur star était même tout fier d’annoncer aujourd’hui que l’IA de xAI sera distribuée à un petit groupe d’individus, ajoutant que « Sur bien des aspects imports, il s’agit de la meilleure (IA, Ndlr) qui puisse exister aujourd’hui ». Tout de même… Pour rappel, l’IA mise au point par xAI a la particularité d’être en partie entrainée avec les posts publiés sur X… si tant est que l’utilisateur accepte de fournir ses données pour ce type d’activité.

Tomorrow, @xAI will release its first AI to a select group.

In some important respects, it is the best that currently exists.

— Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2023