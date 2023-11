Nicolas Cage critique son caméo en Superman dans The Flash : « ce n’est pas ce que j’ai fait »

Nicolas Cage a taclé son apparition dans le film The Flash où il fait un caméo en tant que Superman. Selon l’acteur, le rendu final n’est pas ce qu’il avait préparé.

Nicolas Cage n’est pas fan de son caméo en Superman

« Quand je suis allé voir le film, on me voyait en train de combattre une araignée géante. Je n’ai pas fait ça. Ce n’est pas ce que j’ai fait », a-t-il déclaré à Yahoo! Entertainment. « Je ne pense pas que cela a été créé par l’IA. Je sais que Tim [Burton] est contrarié par l’IA, tout comme moi. C’était des effets spéciaux, d’accord, pour qu’ils puissent me rajeunir, et je me bats contre une araignée. Je n’ai rien fait de tout cela, alors je ne sais pas ce qui s’est passé », a-t-il ajouté. « Mais je comprends où Tim veut en venir. Je comprends ce qu’il veut dire. Je serais très malheureux si des gens prenaient mes œuvres d’art et se les appropriaient. Je comprends. Je veux dire que je suis d’accord avec lui sur ce point. L’IA est un cauchemar pour moi. C’est inhumain. On ne peut pas faire plus inhumain que l’intelligence artificielle ».

Bien que la scène se soit finalement appuyée sur des images de synthèse, probablement pour ajouter l’araignée géante, Nicolas Cage a fait l’éloge de l’attention portée aux détails par Andy Muschietti, le réalisateur de The Flash, en ce qui concerne le costume emblématique de Superman. « Ils ont consacré beaucoup de temps à la création du costume », a déclaré l’acteur. « Je pense qu'[Andy] est un réalisateur formidable, c’est un gars génial et un réalisateur génial, et j’ai adoré ses deux films Ça ».

Un flop au box-office pour The Flash

Concernant le film The Flash, le succès n’a pas été au rendez-vous. En France, la note du public sur AlloCiné est de 2,9/5. Plusieurs éléments sont critiqués, dont la qualité des effets spéciaux. En ce qui concerne le box-office, c’est considéré comme un important flop (l’un des plus importants de 2023 en réalité). Le film a coûté 200-220 millions de dollars et il devait générer au moins 500-550 millions de dollars au box-office pour être rentable. Mais son résultat au box-office est de 270,6 millions de dollars.